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تقوية المناعة والتصدي لفيروس كورونا .. اتبع هذه النصائح

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:58 م
كورونا
كورونا
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هاجر هانئ
تقوية المناعة تعد من أكثر الأمور التى لابد من الاهتمام بها فى وقتنا الحالى وذلك لانها  تساعد فى الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد الذى أجتاح أغلب دول العالم.

وفى هذا السياق قدم محمد عادل باتيستا، خبير التغذية ومدرب كمال الأجسام، مجموعة من النصائح التى تساعدك فى تقوية المناعة و التصدى للاصابة بفيروس كورونا..

-الابتعاد عن أكل الشارع و عدم تناول الوجبات السريعة 
-الابتعاد عن السكر 
-الاهتمام بتناول الخضروات و بالأخص الخضروات الورقية
-التقليل من تناول النشويات 
-محاولة تناول مكمل الزنك
- التعرض للشمس  نصف ساعة يوميا أو تناول فيتامين د
-استخدام الدهون الصحية خلال طهى الطعام مثل السمن البلدى و زيت الزيتون و زيت جوز الهند
-الصيام المتقطع يساعد فى تقوية جهاز المناعة

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