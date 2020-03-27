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أخبار البلد

الحكومة ترد على أخبار غلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:08 ص
المنافذ الجمركية
المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد
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محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء،مُؤكدةً أنه لم يتم غلق أي من المنافذ الجمركية بالميناء بشكل كامل، مُوضحةً أن حركة العمل بالمنافذ الجمركية مستمرة وفقًا لمواعيد العمل والحظر المعلنة رسميًا من قبل الحكومة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وقد تم إعطاء أولوية قصوى للسلع الغذائية والاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية في إنهاء إجراءات الإفراج عنها داخل المنافذ الجمركية يوميًا، فضلًا عن تنظيم إجراءات العمل لباقي نوعية السلع بما يضمن عدم وجود تجمعات أو تكدس داخل الموانئ والمنافذ الجمركية، واستمرار تواجد العاملين بالموانئ والمنافذ لحين إنهاء إجراءات الإفراج عن السلع الواردة أو المصدرة حتى أخر بيان جمركي يعرض عليهم يوميًا، مع مراعاة تقسيم ساعات العمل اليومية بينهم وفقًا لطبيعة السلع وإجراءات الإفراج عنها.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

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