لمواجهة كورونا..الهند تستخدم طائرات "الدرونات" لتعقيم وتطهير الأماكن العامة..فيديو





وقد أعلنت الحكومة الهندية تخصيص 22.6 مليار دولار، لمساعدة الفئات الأكثر تضررا من عملية الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا المستجد؛ ، بحسب وكالة "رويترز".





أمر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الثلاثاء الماضي، بفرض الإغلاق التام على مجمل أنحاء الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة لمدة ثلاثة أسابيع لمكافحة وباء كورونا المستجد.









وقال رئيس الوزراء: "إذا لم يتم احترام الـ21 يوما، ستعود بلادكم وعائلاتكم 21 عاما إلى الوراء".





وسجلت الهند حتى الآن 482 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و9 وفيات.





أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها فيديو في مدينة تشيناي الهندية نشرته وقامت بـاختبارات الطائرات "الدرونات" من دون طيار التي سترش المطهرات ضد فيروس كورونا في الأماكن العامة.