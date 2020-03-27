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مرأة

بـ مكياج هادئ.. سوزان نجم الدين تتألق من المنزل بإطلالة بسيطة

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:04 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
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صدى البلد
شاركت الفنانة  سوزان نجم الدين متابعيها بصورة جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لنشر الصور والفيديوهات انستجرام، وهي تحتسي مشروبا، في دبي.

وتألقت سوزان نجم الدين بإطلالة بسيطة من المنزل، مرتدية بلوزة باللون الأسود مكشوفة من اليد بطريقة مميزة، مع بنطال أسود، وجوارب باللون الأبيض.

ووضعت سوزان نجم الدين بعض اللمسات الجمالية الهادئة، فاستخدمت اللون البني في الشفاة والبلاشر مع القليل من الايشادو.

وتركت سوزان نجم الدين شعرها القصير البني مسندلا أعلى كتفيها بطريقة جذابة تبرز عن جمال ملامحها.


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