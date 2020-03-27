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اقتصاد

إعفاء من المصروفات الإدارية.. الضرائب: نقبل سداد المستحقات نقدا أو بشيكات ورقية

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:03 م
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
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محمد يحيى
أصدرت مصلحة الضرائب منشور عام بشأن سداد المستحقات الضريبية نقدًا أو بشيكات ورقية بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة ) مأموريات /مكاتب ) دخل – قيمة مضافة  ، يتضمن قبول جميع الوحدات التنفيذية للمصلحة المتحصلات الضريبية نقدًا أو بشيكات مع إعفائهم من سداد قيمة المصروفات الإدارية الواردة بالقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2019 طوال فترة تقديم الإقرارات الضريبية عن العام المالى 2019 /2020 . 

وصرح " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب،" أن اصدار  هذا  المنشور جاء بناء على موافقة وزير المالية وفى ضوء قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 719 و768 لسنة 2020 والكتاب الدورى رقم 3 /9878 بتاريخ ٢٤_٣_٢٠٢٠ والصادر بشأن التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى يجب إتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد ، وتماشيًا مع تطوير الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة إنتشار هذا الفيروس وكذلك سياسية الدولة فى التيسير على الممولين نظرًا لإقتراب إنتهاء مدة أجل تقديم الإقرارات الضريبية والعمل على سرعة إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .

وكذلك فى ضوء ما أصدره السيد محافظ البنك المركزى المصرى من تحديد فترة العمل بالبنوك للجمهور من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الواحدة بعد الظهر مما سيترتب عليه ازدحام شديد بالبنوك ، وذلك عند سداد المستحقات الضريبية من خلال منظومة الدفع الإلكترونى .

ومن الجدير بالذكر أنه تم ميكنة تحصيل مدفوعة المساهمة التكافلية ضمن المدفوعات التي تحصل من خلال  قنوات التحصيل الالكتروني المتاحة حاليًا من خلال أفرع  البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحالية ، وبالتالي سيكون مربوط بضرورة ادخال رقم التسجيل الضريبي ، ويأتى ذلك تيسيرًا على الممولين ، وحرصًا من المصلحة على الحد من الزحام وتقليل التجمعات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

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