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رياضة

ستيفان شعراوي يوجه رسالة إلى العالم من قلب الصين

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:47 م
ستيفان شعراوي
ستيفان شعراوي
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محمد السعيد
وجه ستيفان شعراوي لاعب فريق شانجهان شينوا رسالة إلى الجماهير في مختلف انحاء العالم، بشأن الأوضاع الحالية في الصين.

وكان فيروس كورونا تسبب مؤخرا في وفاة آلاف الصينيين، كما أجبر الشعب الصيني على البقاء في منازله لأسابيع طويلة، خوفا من تفشي العدوى.

وقال الشعرواي في تصريحات لشبكة " سكاي سبورتس" الإيطالية:" الأمور تسير حاليا في الصين بشكل عظيم، هذه رسالة تفائل للعالم".

وأضاف:" كل شيئ بدأ يعود إلى طبيعته، أصبح بإمكاننا حاليا الخروج من المنزل بشكل طبيعي، لقد بدأ الزحام يعود إلى الشارع مرة آخرى".

وتابع:" تواصلت مع إدارة نادي شانجهان، خلال الفترة الماضية لإيجاد حل، بعد تجميد النشاط الرياضي في الصين، وعدم تحديد موعد محدد لاستئنافه".

وأردف:" افتقد كل شيء في إيطاليا، لقد عشت هناك سنوات طويلة، افتقد حتى عائلتي".

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا، في إيقاف الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.
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