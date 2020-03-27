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بين الناس

صدى البلد يرصد معاناة قرية الياسمين واللارنج المنتجة للزيوت العطرية.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:54 م
صدى البلد
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آلاء حسن - عدسة : ندى حمدي
تواجه قرية شبرا بلولة الواقعة بمحافظة الغربية الكثير من المشاكل فبرغم من اشتهارها بجنة الله في الأرض إلا أنها تواجه مشاكل زراعية واستغلال لمحصول الياسمين واللارنج الذي تنتجه.

رصدت عدسة صدى البلد مشاكل شبرا بلولة، التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، قال السيد مليجي من أبناء القرية: "تحتوي القرية على 300 فدان من اللارنج لإنتاج الزيوت العطرية، ولا يوجد بها بطالة ولكن الفلاح يعمل باليومية". 

وأضاف أن موسم حصد اللارنج وتوصيله للمجمعات التابعة له اقترب ويتم صناعة الزيوت العطرية منه ومع حلول الصيف سيبدأ موسم جمع الياسمين. 

وتابع أنه سعر محصول اللارنج غير مجزي، واشتكى من استغلال المصانع واحتكارهم للسلع مما أدى إلى عدم زيادة سعر المحاصيل، الأمر الذي يكبد الفلاحين خسائر فادحة. 

من جانبه قال محمد أحمد، إن القرية بها صرف زراعي ملوث ويضر البيئة بالاضافة إلى الضرر العائد على الاطفال، مضيفًا أن الأطفال مهددين بالوقوع فيه. 

وطالب بتغطية الصرف الزراعي حفاظًا على الأطفال من التلوث والأمراض والفيروسات التي من الممكن أن تصيبهم فلم تعد نظيفة مثلما كانت في الماضي عندما كان أهل المنطقة يصطادوا السمك منها. 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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