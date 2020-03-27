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برلمان

برلماني يطالب بتأجيل دفع تأمينات مستخلصات المقاولين 6 أشهر

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:38 م
نقو
نقو
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حسن رضوان
طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتأجيل دفع التأمينات الخاصة بمستخلصات المقاولين 6 أشهر نظرا للظروف الراهنة.

وأكد "محمد العقاد" في تصريحات له، علي ضرورة صرف مستخلصات المقاولين ليتم دفع التأمينات الخاصة بها بعد فترة 6 أشهر، لافتا إلى أن كل مستخلص قبل صرفه على المقاول أن يدفع التأمينات الخاصة به ونظرا لعدم وجود مكاتب تأمينات تعمل فى الوقت الحالى لابد من تأجيل دفع تأمينات المستخلصات جميعها لمدة 6 أشهر، على أن تصرف المستخلصات دون هذا الشرط بسبب أزمة كورونا.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا التأجيل لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا، الذي كان لها تأثير سلبي على العمل بشكل عام، انعكس على كافة القطاعات، مقترحا تطبيق مبادرة المصانع المتعثرة على شركات المقاولات المتعثرة نتيجة تأخر الصرف من الجهات المتعاقدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعثر ليس السبب فيه أصحاب الشركات ولكن جهات صرف المستحقات هى السبب الرئيسى فى هذه العثرات، وهذا أدعى أن يتم النظر فى هذه المسألة التى تخص قطاع عريض جدا فى الدولة، وإطلاق مبادرة لإنقاذ الشركات المتعثرة.
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