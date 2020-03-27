وفاة جورج سيدهم .. آخر ما قاله قبل أشهر من رحيله

سيطرت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني بعد إعلان الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم اليوم الجمعة 27 مارس، عن عمر يناهز 81 عاما.
وقال هاني رمزي: "ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا استاذي.
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وفي يونيو2019، وجه الفنان جورج سيدهم، رسالة إلى جمهوره على الهواء مباشرة مرددا: "وحشتوني أوي..أنا بحبكم".
وقال "جورج سيدهم" تلك الكلمات البسيطة بصعوبة بالغة لفقده النطق منذ سنوات؛ لكنه تحامل ليعبر عن سعادته باحتفال أسرته وعدد من المقربين، بعيد ميلاده.
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