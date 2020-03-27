بعد دخوله الحجر الصحي.. أرقام ومعلومات عن محمد مجدي لاعب الإسماعيلي

مازال فيروس كورونا يسبب حالة ذعر في العالم وفي كل المجالات بما فيها مجال كرة القدم، الذي أصبح موقوفا مؤقتا في كل الدول بما فيها مصر.





وخرجت تقارير صحفية منذ ساعات تشير إلى دخول اللاعب محمد مجدي نجم النادي الإسماعيلي للحجر الصحي في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، حيث تم اشتباه إصابة اللاعب بالكورونا.





وخضع اللاعب للتحاليل وينتظر نتيجتها سواء سلبية أو إيجابية وتم حجزه الآن في المستشفى، وجاء كل ذلك بعد شعور اللاعب بارتفاع حاد في درجة الحرارة و نزلة برد شديدة.





وطلب اللاعب من متابعيه ومحبيه أن يدعوا له بالشفاء والخروج من الحجر الصحي في أسرع وقت.





ونرصد لكم أهم أرقام ومشوار اللاعب محمد مجدي في مسيرته الكروية :





لعب المدافع محمد مجدي في أندية كبيرة وعريقة، حيث كانت البداية بفريق المصري البورسعيدي ثم التألق و الإنتقال للزمالك وعدم الحصول علي فرصة حقيقية وكثرة إصابته لينتقل بعدها لناديه الحالي النادي الإسماعيلي.





1- المصري البورسعيدي





- لعب 35 مباراة بكل البطولات.

- سجل 6 أهداف.

- وصل نهائي كأس مصر.

- حصل علي ثالث الدوري مع المصري.





2- الزمالك





- لعب 8 مباريات فقط.

- لم يسجل أي هدف.

- حصل علي بطولة كأس مصر.





3- الإسماعيلي





- لعب 34 مباراة بكل البطولات.

- سجل هدف وحيد.





4- منتخب مصر





- شارك في مباراة واحدة دولية فقط مع المنتخب الأول.



