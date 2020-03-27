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فن

أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز مع كريم فهمي

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:43 م
صدى البلد
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محمد هاني
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها مع الفنان كريم فهمي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، عن طريق خاصية الاستوري  من مسلسل "ونحب تاني ليه" المقرر عرضه في رمضان 2020.

و نالت الصورة اعجاب المتابعين الذين اعلنوا تشوقهم لمشاهدة المسلسل في رمضان، وجاءت بعض التعليقات كالاتي : 

"ياحجة أنتي ف الكوميدي رهيبه اتمني ميبقاش دراما بس زي اللي قبله

شكله هيبقا تحفة يا ياسمين 

منتظرين 

وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.
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