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ثقافة

وزير الثقافة ناعية جورج سيدهم: أحد العظماء في تاريخ الكوميديا

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الفنان جورج سيدهم الذى غيبه الموت اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت إن الراحل أحد العظماء الذين كتبوا صفحات مضيئة فى سجلات تاريخ الكوميديا فى مصر والوطن العربى، مؤكدة أن أعماله ستبقى أيقونات ورموزا خالدة تحرص الأجيال على مشاهدتها.

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يذكر أن الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد وأسس معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التى عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة فى بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحيات.

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