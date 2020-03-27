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اخترعت الزيت والسكر.. متحدث البرلمان: الإخوان الإرهابية استخدمت المال للتأثير على إرادة الشعب

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن أول رأس مال سياسي ظهر فى تاريخ الحياة السياسية في مصر كان رأس مال جماعة الإخوان الإرهابية في انتخابات اتحادات الطلاب داخل الجامعات.


وتابع المتحدث باسم مجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد مجدي، إن جماعة الإخوان الإرهابية ليست جماعة منظمة بل جماعة اعتمدت على المال السياسى للانتشار والتمدد داخل الجامعات والنقابات المهنية والانتخابات العامة.


وأكد صلاح حسب الله، أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت "حاجة المصريين"فهى أول من استخدمت المال السياسى للتأثير على المصريين معقبا:" أول من اخترع الزيت والسكر فى الانتخابات العامة هى جماعة الإخوان الإرهابية".

 

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