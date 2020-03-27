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توك شو

الفول والبصل.. ابتسام حماد: هذه أفضل طريقة لهزيمة كورونا.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:03 م
الفول والبصل
الفول والبصل
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عادل نصار
كشفت الدكتور ابتسام حماد نائب رئيس جامعة حلوان أستاذ الميكروبيولوجي، أفضل الطرق لتقوية المناعة ضد فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "حماد"، في حوارها مع الإعلامي مصطفى بكرى، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن "العلاج لمواجهة كورونا من خلال اخذ نفس عميق، لانه شيء مهم جدا لتقوية المناعة، ولابد أن نتناول طعاما مفيدا والطعام البسيط في الأولوية وفي المقدمة الفول والبصل".

وتابعت الدكتور ابتسام حماد نائب رئيس جامعة حلوان أستاذ الميكروبيولوجي، أن "نأكل أكل فيه فيتامين سي أو نشتري فيتامين سي من الصيدلية، والعيش البلدي من أفضل الأطعمة في تقوية المناعة".

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