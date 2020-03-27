AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت ترحل 3 مصريين أغلقوا بالوعة صرف صحي بالأسمنت

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:54 م
الكويت ترحل 3 مصريين
الكويت ترحل 3 مصريين أغلقوا بالوعة صرف صحي بالأسمنت
Advertisements
قسم الخارجي
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا بترحيل 3 مصريين بعد تصويرهم يقومون بإغلاق بالوعات الصرف الصحي بالأسمنت.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت أمرت بإبعاد 3 مصريين يعملون في مطعم بمنطقه الفحيحيل بعد قيامهم بتسكير مجرور للصرف الصحي بالأسمنت أمام المطعم الذي يعملون به، مشيرة إلى انتشار مقطع فيديو للواقعة.

وأوضحت أنه بعد التوصل للمصريين، تم ضبطهم وبمواجهتم اعترفوا وأفادوا بأن رائحة المجرور تضايقهم.

وأضافت الصحيفة أن السلطات الأمنية قامت بقتح البالوعة وإزالة الأسمنت من عليها، ونقلت عن مسؤول في الوزارة قوله إن استمرار التسكير كان ليتسبب بمشكلة كبيرة، كونه مجرى صرف صحي رئيسي.

وقررت المباحث وفقا للصحيفة  إبعادهم عن البلاد وتسليمهم اليوم لترحيلهم.

وفي وقت سابق، أصدرت سلطات الكويت قرارا بإبعاد 4 مصريين تلاعبوا في المعقمات عبر إضافة مواد مغشوشة لمعقمات في مخزن بمنطقة حولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحماية المدنية تنقذ عاملين سقطا في بالوعة صرف صحي بأبو النمرس.. صور

ترشيحاتنا

لأول مرة.. جميع الشعائر الدينية مهددة مع اقتراب رمضان

تحذير عاجل من الصحة بشأن تحليل كورونا

بعد إلغاء مناهج ما بعد 15 مارس.. التعليم تعلن على موقعها المقررات المطلوبة خلال أيام

الصحة العالمية : 500 الف مصاب و 100 ألف حالة شفاء و20 ألف وفاة بالعالم بسبب كورونا

استرداد مصروفات المدارس الخاصة.. بشرى للأهالي من وزير التعليم.. فيديو

شاهد.. على جمعة يبكي بسبب خلو المساجد من المصلين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف صادم من زبونة يتسبب في 35 ألف دولار خسائر بمحل تجاري.. تفاصيل

أم تتوصل إلى فكرة مبتكرة لحماية رضيعها من عدوى كورونا.. شاهد ماذا فعلت

لمساندة العالم.. ظهور السيدة العذراء مريم في السماء.. صور