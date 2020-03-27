الكويت ترحل 3 مصريين أغلقوا بالوعة صرف صحي بالأسمنت

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا بترحيل 3 مصريين بعد تصويرهم يقومون بإغلاق بالوعات الصرف الصحي بالأسمنت.





وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت أمرت بإبعاد 3 مصريين يعملون في مطعم بمنطقه الفحيحيل بعد قيامهم بتسكير مجرور للصرف الصحي بالأسمنت أمام المطعم الذي يعملون به، مشيرة إلى انتشار مقطع فيديو للواقعة.





وأوضحت أنه بعد التوصل للمصريين، تم ضبطهم وبمواجهتم اعترفوا وأفادوا بأن رائحة المجرور تضايقهم.





وأضافت الصحيفة أن السلطات الأمنية قامت بقتح البالوعة وإزالة الأسمنت من عليها، ونقلت عن مسؤول في الوزارة قوله إن استمرار التسكير كان ليتسبب بمشكلة كبيرة، كونه مجرى صرف صحي رئيسي.





وقررت المباحث وفقا للصحيفة إبعادهم عن البلاد وتسليمهم اليوم لترحيلهم.



