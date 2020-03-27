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محافظات

لماذا ألغت وزارة الأوقاف تصريح الخطابة للإمام صبري عبد المجيد

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:34 م
لماذا ألغت الأوقاف
لماذا ألغت الأوقاف تصريح الخطابة للإمام صبرى عبد المجيد
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شاذلى عبد الفتاح

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير لرجال الأوقاف بمديرية أسوان من القيادات والأئمة والموظفين، وكذا جميع العاملين بالمساجد وخطباء المكافأة؛ على الحس الدينى والوطنى، وقيامهم بواجبهم بأمانة ومسئولية، فيما كُلِّفُوا به من تنفيذ قرارات تعليق الجمعة والجماعات.


وشدد وزير الأوقاف على أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة؛ واجب شرعي ووطني وإنساني، وأن الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملًا، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة.


فيما قرر الوزير- بناء على مذكرة مديرية أوقاف أسوان- إلغاء تصريح الخطابة الخاص بـ"صبرى عبد المجيد عبده عبد الرحمن"؛ لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة.


ومن جهته، قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والذى قدم شكره لأهالى المحافظة على وعيهم بالظروف الراهنة، ومعاونتهم للقائمين على المساجد من مديرى الإدارات ومفتشين.


وأضاف محمد عزت، أن ذلك يأتى مع الأخذ بالرأى الشرعى فى تعليق الجمعة والجماعات؛ امتثالًا للمصلحة الشرعية والوطنية.

وتأتى هذه الإجراءات، في ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية، وغيرها من المؤسسات الدينية، حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك الشأن، وكذا حرمة الإصرار على إقامة الجماعة أو إلقاء الدروس في المسجد، في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية، ولمكافحة فيروس كورونا المستجد.


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