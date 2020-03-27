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رياضة

نصائح مهمة.. هاني شعراوي يكشف تأثير الإصابة بـ كورونا على لاعبي كرة القدم

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:34 م
هاني شعراوي
هاني شعراوي
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عمر سلامة
يثير انتشار فيروس كورونا القلق والذعر حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وإصابته العديد من أفراد المنظومة الرياضية، وتسببه في توقف النشاط الكروي.

وبعد أن وصل الفيروس إلى مصر بشكل كبير، وبدأ في إصابة بعض لاعبي الدوري المصري، أصبح على الجميع توخي الحذر والعمل بكل جد لمنع انتشاره.

وحول هذا الشأن، تواصل موقع "صدى البلد"، مع أحد أكبر أساتذة الصدر في مصر، وهو الدكتور هانى شعراوي، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الإسكندرية، للتحدث عن آثار إصابة لاعبي كرة القدم فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور هاني شعراوي لـ "صدى البلد" إن عددا قليل جدا من لاعبي كرة القدم هم من سيتأثرون، حتى بعد شفائهم تماما من الفيروس.

وأضاف شعراوي:"من الممكن أن يحدث لبعض المرضى تليف في الرئتين، وهي نسبة لا تتجاوز 3%، ولكن الأغلب من الذين تم شفاؤهم من الفيروس، سيباشرون حياتهم بصورة طبيعية دون أي آثار جانبية وكأنه دور برد طبيعي وانتهى". 
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