علي جمعة يوضح ماذا نفعل إذا نزل البلاء؟

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هذا الحال الذي نحن فيه من انتشار فيروس كورونا يجب أن يعملنا دروسا في حياتنا، موضحًا أن الدرس الأول هو الصبر والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نسأل الله الصبر إلا إذا نزل البلاء.





وأوضح جمعة خلال لقاء تلفزيوني عبر فضائية " سي بي سي" أنه إذا حدث مثل هذا البلاء نسأل الله سبحانه وتعالى الصبر مشيرا إلى أن الله علمنا في كتابه الكريم عند نزول البلاء والفقد والأزمة أن نصبر صبرا جميلا، فقال على لسان سيدنا يعقوب عندما فقد يوسف "فصبر جميل".





وتابع المفتي السابق ها نحن في بلاء قد نفقد فيه أحبائنا وانفسنا، ونسال الله أن ينزل علينا صبرا من عنده يسكن به قلوبنا ويصلح به شأننا وأن يكون صبرا جميلا، ويلهمنا سبحانه وتعالى أن نقرأ خلف هذه الأحداث فكلما حاصرنا الوباء ووفقنا الله في ذلك، فإننا نشكر ربنا.





وأوضح الدكتور علي جمعة أن من الدروس المستفادة من الأزمة التي نمر بها حاليا، هو الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء، موضحا أن الكثير منا غفل عن نعم الله سبحانه وتعالى، ويعيش حياته كلها ولا يستشعر نعمة الله، والله يقول عن نعمه "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها".



