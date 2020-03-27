متحدث الصحة: زيادة مستشفيات العزل لاستقبال أى إصابات جديدة بكورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم زيادة مستشفيات العزل بكافة محافظات الجمهورية استعدادا لاستقبال أى مصابين جدد بفيروس كورونا.





وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية:"ام بى سى مصر"، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت بصرالأدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال لمدة 3 مقبلة، حتى يطمئن أصحاب هذه الأدوية.

وأكد المتحدث بإسم وزارة الصحة، ان الوزارة تمارس مهامها أعمال التقصى والتتبع للمخالطين للحالات الايجابية بفيروس كورونا لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية تجاهم، مؤكدا أن الوزارة تلقى دعم من كافة الوزرات المعنية لمواجهة فيروس كورونا.