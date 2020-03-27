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رياضة

محمد صلاح يقود حملة ليفربول لشكر الأطباء حول العالم.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
وجه نادي ليفربول الإنجليزي، بجميع لاعبيه، رسالة شكر لجميع الأطباء والمهتمين بالصحة حول العالم، وذلك لمساهمتهم الكبيرة في مكافحة وعلاج فيروس كورونا.

ونشر النادي الإنجليزي فيديو على حسابه الرسمي على موقع تويتر، ظهر فيه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، ولاعبيه في الفريق على رأسهم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، ولاعبات من الفريق النسائي، شكروا من خلاله جميع الأطباء حول العالم، على مجهوداتهم في علاج فيروس كورونا.

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كان قد أوقف النشاط الكروي في إنجلترا بما فيه البريميرليج حتى الثلاثين من شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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