الكافيه في البيت.. طريقة عمل اللاتيه





إليك طريقة عمل لاتيه في البيت ..





مكونات اللاتيه :

٣ ملاعق نسكافيه

٢ ملعقة سكر أو حسب الرغبة

ملعقتان ماء

كوب حليب





طريقة عمل لاتيه في البيت :





سخني الحليب ثم اتركيه يبرد قليلا وضيفيله السكر ثم اخفقيه بالمضرب او في الخلاط حتى تحصلي على طبقة فوم على سطح الحليب





في كوب اخر ضعي ربع كوب ماء ساخن مع ٢ ملعقة نسكافيه واخفقيهم بالمضرب جيدا





قومي بإضافة النسكافيه على الحليب من حافة الكويب وليس من المنتصف حتى تحافظي على طبقة فوم الحليب و ينفصل النسكافيه عن الحليب ثم زيني وجهه بالنسكافيه.

يشعر الكثيرون بالملل نتيجة المكوث طويلا في المنزل، وقد يشتهون تناول مشروبهم المفضل من مشروبات القهوة المختلفة، لكن يمكنك بسهولة إعداد هذه المشروبات بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة.