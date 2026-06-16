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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أكبر من اللي في خيالك.. أضرار كارثية للتدخين.. وهذا ما يحدث عندما يدخل الدخان لمجرى الدم

التدخين
التدخين
اسماء محمد
  • التدخين يدمر المناعة والعيون والعظام 
  • التدخين يسبب تلف الحمض النووي والعقم والسرطان 

يعد تناول دخان السجائر تنتقل المواد الكيميائية عبر مجرى الدم إلى باقي أجزاء الجسم ما يسبب أضرار عديدة على مختلف الأعضاء والأجهزة.


ووفقا لموقع كيلافند كلينك بمجرد دخول دخان السجائر إلى مجرى الدم وأمراض خطيرة يسببها.

تنتقل المواد الكيميائية المنبعثة من دخان السجائر في جميع أنحاء الجسم، مما يُلحق الضرر بما يلي:

العظام

يقلل النيكوتين من امتصاص الكالسيوم وإنتاج الخلايا المكونة للعظام، مما يؤدي إلى ترقق العظام وهشاشتها.


العيون 

 المواد الكيميائية الموجودة في السجائر بالإضافة إلى نقص الأكسجين تُلحق الضرر بالعينين وهذا قد يؤدي إلى التنكس البقعي ، وإعتام عدسة العين، وفقدان البصر.


الجهاز المناعي 

يُسبب التدخين التهاباً مستمراً ويُضعف جهاز المناعة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض والإصابة بأمراض المناعة الذاتية .


الهرمونات 

يمكن أن يسبب النيكوتين تغيرات هرمونية قد تؤثر على خصوبتك.


الحمض النووي (DNA)

 يتسبب الزرنيخ والنيكل والبولونيوم المشع في تلف الحمض النووي (DNA) وتعطيل الآليات التي يستخدمها الجسم لإصلاحه وقد يؤدي تلف الحمض النووي إلى الإصابة بالسرطان ومشاكل الخصوبة نتيجة تلف الحيوانات المنوية.

أمراض يسببها التدخين 


يربط الناس التدخين عادةً بالتسبب في سرطان الرئة، لكن التدخين قد يسبب أو يزيد من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية في جميع أجزاء الجسم تقريبًا وتشمل هذه المشاكل:


أمراض الرئة : يشمل ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن، والسل ، والربو ، والتليف الرئوي .


أمراض القلب والأوعية الدموية : يمكن أن تؤدي هذه الأمراض إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب .


أمراض العيون: يشمل ذلك إعتام عدسة العين، والتنكس البقعي، وفقدان البصر، والعمى .
 

الحالات الموجودة عند الولادة: تشمل هذه الحالات انخفاض وزن الولادة والتشوهات الخلقية ( العيوب الخلقية ) لدى الأطفال المولودين لنساء مدخنات أثناء الحمل.
الإجهاض .
داء السكري من النوع الثاني .
التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) وأمراض المناعة الذاتية الأخرى.


الضعف الجنسي لدى الرجال
مثل مشاكل الخصوبة وعلاقة الحميمية وضعف الانتصاب 


 الشيخوخة المبكرة 

تشمل أمراض كبار السن والشيخوخة في البشرة والجسم والاعضاء الداخلية والشعر.


كما أن للتدخين السلبي ، أو الدخان الذي تستنشقه من شخص يدخن في مكان قريب، مخاطر صحية كبيرة.

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