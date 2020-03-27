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الصحة: الاستعانة بأطباء استشاريين بعقود لمدة 5 سنوات لمواجهة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:56 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
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أسامة علي

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الحكومة المصرية، أعدت خطة مسبقة لمواجهة فيروس كورونا للعمل بها فى 27 محافظة، معقبة: "الحمد لله 6 مستشفيات عزل فقط تعمل بنسبة أشغال لا تتعدى نسبة الـ 50% بناءً على عدد الإصابات الموجودة بالفيروس.



وأضافت وزيرة الصحة خلال تصريحات تليفزيونية لها، أن غدا سيتم افتتاح مستشفيين جديدين استعدادا لاستقبال أى حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا قد تظهر فى نطاق المستشفيات، لافتة إلى أن الحالات المصابة بفيروس كورونا التى تحتاج أجهزة تنفس صناعى لا تتعدى نسبة الـ 10% من المصابين.


وأكدت وزيرة الصحة، أن الوزارة تحاول الاستعانة بالأطباء الأقل من 50 عاما فى الخط الأول بمستشفيات العزل، لافتة إلى أن الأطباء الخارجين على المعاش يمكنهم الانضمام للعمل بوزارة الصحة بعقد 5 سنوات، وأنه يوجد حاليا عدد كبير متواجد كـ استشاريين بمستشفيات العزل.

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