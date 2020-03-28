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فن

أخبار الفن.. رحيل جورج سيدهم.. الموت يفجع حكيم.. وتامر عاشور في حفل أونلاين

السبت 28/مارس/2020 - 12:57 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي: وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر 83 عاما بعد صراع مع المرض أعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع بعد المرض عن عمر يناهز 83 عاما. وفاة جورج سيدهم.. قصة إصابته بالشلل بعد خيانة شقيقه حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعدما أعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم اليوم الجمعة 27 مارس، عن عمر يناهز 81 عاما. أول تعليق من زوجة جورج سيدهم: فقدت أعظم إنسان وشريك عمري نعت السيدة ليندا زوجة الفنان الراحل جورج سيدهم زوجها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. الموت يداهم عائلة المطرب حكيم أصيبت أسرة المطرب المصري حكيم بفاجعة وفاة جد أبناء حكيم من زوجته الأولى مروة إبراهيم. تامر عاشور يقدم أول حفل لايف بدون جمهور.. فيديو انطلق منذ قليل حفل الفنان تامر عاشور الذي يقام لايف بدون جمهور لأول مرة في مصر ضمن مبادرات خليك بالبيت التي تدعو المصريين للبقاء في المنزل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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