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رياضة

المقابل المادي أوقف الصفقة.. طارق يحيي: أيمن أشرف وافق على الانتقال للزمالك

السبت 28/مارس/2020 - 05:27 ص
أيمن أشرف
أيمن أشرف
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حسام الحارتي
أبدى طارق يحيى، نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي على شاشة قناة النادي، استيائه من قيام أيمن أشرف، مدافع الأهلي بالزج باسم النادي الأبيض خلال تصريحات تليفزيونية قبل أيام.

وقال يحيي خلال حلقة الجمعة من برنامج زملكاوي:" لماذا يتم الزج بإسم الزمالك في الوقت الحالي من لاعب بالأهلي، هل لأن الفريق حقق لقبين في أسبوع واحد منهم لقبًا على حساب الفريق الأحمر؟".

وأضاف يحيي:" أيمن أشرف عندما فاوضه الزمالك منذ فترة وافق على الانتقال للنادي الأبيض وعقد جلسة في منزل المستشار مرتضى منصور والجميع يعلم ذلك، ولكن المفاوضات لم تتم بسبب خلاف مادي".
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