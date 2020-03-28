النزيف وتآكل مينا الأسنان.. 7 أضرار للإفراط في تناول العسل الأبيض

هناك بعض الأضرار الإفراط في تناول العسل الأبيض على جسم الإنسان، لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض الأضرار.





1) الإمساك

يساعد تناول عسل النحل فى المحافظة على صحة الجهاز الهضمي، لكن الإفراط فى تناوله يسبب أضرار صحية مثل الإسهال والإمساك والانتفاخ.





2) زيادة مستوى السكر في الدم

يحتوى العسل على نسبة عالية من السكر، لذلك لا ينصح به لمرضى السكر.





3) زيادة الوزن

تناول العسل مع الماء الدافئ أو عصير الليمون يساعد على فقدان الوزن وحرق السعرات الحرارية، لكن الإفراط فى تناول العسل يؤدى إلى نتائج عكسية وهى زيادة الوزن بسبب إحتوائه على كمية عالية من السكر .





4) لاينصح به لمرضى الحساسية

لاينصح بتناوله لمرضى حساسية حبوب اللقاح وأنواع الحساسية المتعلقة بأنشطة النحل لأن الإفراط فى تناوله يسبب لهم أضرارا صحية مثل التهاب الرئة، تغيير الصوت، والحكة، وصعوبة في البلع والصفير.





5) انخفاض ضغط الدم

يسبب الإفراط فى تناوله إنخفاض ضغط الدم مما يسبب مضاعفات صحية خاصة لمرضى الضغط.





6) النزيف

يسبب الإفراط فى تناوله زيادة خطر النزيف (الداخلي والخارجي)، لذلك لا ينصح به لمن يعانون من اضطرابات النزيف .





7) تآكل مينا الأسنان

يسبب الإفراط فى تناوله تآكل مينا الأسنان، ويمكن أن تؤدي إلى تجاويف الأسنان عن طريق جذب البكتيريا الحمضية.







