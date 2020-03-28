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رياضة

مختار مختار يحذر نجوم الإنتاج الحربى من زيادة الوزن: الكيلو بـ 1000 جنيه

السبت 28/مارس/2020 - 06:13 ص
مختار مختار
مختار مختار
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محمد رشاد
حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الإكثار من تناول الحلويات فى فترة الحجر المنزلى مشددًا أن زيادة الوزن ستكلف اللاعبين دفع ألف جنيه على كل كيلو زيادة مع عودة النشاط الكروى ، وأبلغ مختار مختار لاعبيه عبر جروب "الواتس آب" الخاص بالفريق أن كل اللاعبين سوف يخضعون لقياسات الوزن مع إعلان عودة مسابقة الدوري، مطالبا اياهم بضرورة تجنب الزيادة فى الوزن وتجنب الاكلات التى من شأنها إضافة سعرات حرارية كبيرة لهم فى ظل الابتعاد عن المران لفترات طويلة مع إجراء قياسات وزن يومية في المنزل.

 وقرر جهاز الإنتاج الحربى، مد إجازة اللاعبين حتى 15 أبريل المقبل بعد قرار استمرار تعليق النشاط الكروي لمدة أسبوعين أخرين لمواجهة تفشى فيروس كورونا القاتل، بعدما، حرص الجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار علي الاطمئنان علي لاعبيه الأجانب المتواجدين في القاهرة في ظل الأجواء الصعبة التي يمر بها العالم في الأيام الأخيرة ، وقام مختار مختار المدير الفني للفريق ومحمد عبد الله المدرب العام بإجراء الاتصالات الهاتفية باللاعبين وتذليل اي عقبات تواجههم .

 ورفض خماسي الإنتاج الحربي التونسي أيمن الطرابلسي والموريتاني مامادو انياس والمالي موسي دياورا والغاني وهاب انان والايفواري محمد فييرا ، فكرة السفر لبلادهم قبل قرار تعليق رحلات الطيران في القاهرة مؤكدين رغبتهم في البقاء هنا انتظارا لقرار عودة النشاط الكروي .

 وعقد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى و مختار مختار المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى وخالد مهدى مدير الكرة اجتماعا أسفر عن قرار تعليق النشاط الرياضى بالإنتاج الحربى لمدة أسبوعين تماشيا مع قرارات تجميد الأنشطة الرياضية لتجنب تفشى فيروس كورونا.

 وتعادل الإنتاج الحربى مع المقاصة بهدف لكل فريق فيما تأجلت مباراته مع نادى مصر لسوء الأحوال الجوية، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف. وفى وقت سابق، عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم فيها من انتفاضة الفرق فى الدور الثانى للدورى بحثًا عن النجاة من دوامة الهبوط.
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