سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 28-3-2020

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، السبت 28-3-2020، تباينًا في السوق الإماراتية، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:



سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي



سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري



سجل سعر اليورو = 4.09 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو



سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.58 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.21 جنيه إسترليني



سجل سعر الدينار الكويتي = 11.73 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.085 دينار كويتي



سجل سعر الدولار الكندي = 2.62 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.38 دولار كندي



سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.27 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.44 دولار أسترالي



سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.39 ين ياباني



سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي



سجل سعر الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم 14.97جنيه سوداني



سجل سعر الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري