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اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 28-3-2020

السبت 28/مارس/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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احمد علام
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، السبت  28-3-2020، تباينًا في السوق الإماراتية، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري

سجل سعر اليورو = 4.09 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو

سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.58 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.21 جنيه إسترليني

سجل سعر الدينار الكويتي = 11.73 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.085 دينار كويتي

سجل سعر الدولار الكندي = 2.62 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.38 دولار كندي

سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.27 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.44 دولار أسترالي

سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.39 ين ياباني

سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي
 
سجل سعر الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم 14.97جنيه سوداني

سجل سعر الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري
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