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منوعات

الغموض يضرب ووهان الصينية.. إصابة متعافين من كورونا بالمرض مجددا بدون أعراض

السبت 28/مارس/2020 - 01:00 م
متابعة المتعافين
متابعة المتعافين من فيروس كورونا
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أماني إبراهيم
أثار فيروس كورونا الغموض مجددا، باحتمالية هجومه مجددا بموجة ثانية في الصين، وذلك بعدما رفعت تدابير الحجر الصحي وسمح للسكان بمغادرة مدينة ووهان مركز تفشي المرض، في فبراير الماضي.

ويبدو أن أدوات التشخيص لم تستطع حسم الأمر في الصين، خاصة أنه في الفترة من 18 إلى 22 مارس، لم تبلغ مدينة ووهان الصينية عن أي حالات جديدة للفيروس الذي ينتشر بالعدوى، واعتبرت هذه الفترة إنجازا ونقطة تحول في احتواء المرض الذي أصاب أكثر من 80 ألف شخص في الصين.


لكن وفقا لموقع الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية، فإن بعض سكان مدينة ووهان الصينية الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في وقت سابق وتعافوا من المرض، ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي مجددا للمرة الثانية وفقا لبيانات من مرفق الحجر الصحي بالمدينة، حيث يتم مراقبة المتعافين من الفيروس التاجي.

وتتراوح نسبة المصابين بالمرض مجددا من 3 5% إلى 10%، وتم التأكد من إصابتهم بعد إعادة إجراء الاختبارات لهم مجددا وتأكد إيجابيتها وأنهم حاملون للفيروس بدون أعراض، وهم أكثر فئة في نشر العدوى بدون أعراض، مما يدل على أن انتهاء تفشي المرض في ووهان لن يحدث قريبا.


وتظهر أعراض الإصابة بفيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) على المرضى قوية في الإصابة الأولى، أما الإصابة الثانية لهم فبدون أعراض تقريبا، ولكنهم خضعوا لفترة حجر صحي أيضا لتقليل العدوى، على أن يجروا اختبارات مجددا في غضون فترة تترواح من عدة إلى أيام إلى بضعة أسابيع.

وقال أحد الأطباء إنه في حيرة من أمره، كيف أصيبوا بالمرض مجددا في الوقت الذي من المفترض أن يكونوا قد اكتسبوا مناعة ضده، الأمر غامض ومعقد جدا.

وكانت وكالة أنباء صينية مستقلة أفادت بأن المستشفيات في مدينة ووهان الصينية ما زالت تستقبل حالات مصابة بفيروس كورونا التاجي، ولكن بدون ظهور أي أعراض عليهم.
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