الحالة صفر.. قصة أول صينية أصيبت بفيروس كورونا في العالم

في ديسمبر الماضي شعرت "وي" ببعض الإرهاق والتعب الجسدي والخمول وبوادر دور أنفلونزا شديد، "دور أنفلونزا كالمعتاد سنويًا" هذا ما ظنته أول مريضة حملت فيروس كورونا في الصين ومنها انطلق إلى العالم كله، فتحكي "وي " بائعة الجمبري في سوق أغذية الحيوانات الحية بـ ووهان.





يعتقد أن المرأة التي تدعى "وي غويشيان " والبالغة من العمر 57 عامًا، والتي أطلقت عليها "وول ستريت جورنال" لقب "المريض صفر"، أول شخص تثبت أنه إيجابي لـ الفيروس التاجي كورونا كوفيد - 19،





كانت "وي" تبيع الجمبري في سوق هوانان للمأكولات البحرية في وسط مدينة ووهان عندما طورت ما كانت تعتقد أنه أنفلونزا في 10 ديسمبر ، حسبما أفادت الصحيفة الصينية The Paper.





لذلك سارت إلى عيادة محلية صغيرة لتلقي العلاج ثم عادت إلى العمل الذي ربما أدى إلى انتشار المرض الذي طال الأرض بمشرقها ومغربها وقتل الالاف، و قالت "وي": "شعرت بالتعب قليلًا ، لكن ليس بالتعب مثل السنوات السابقة".





و أضافت :"كل شتاء ، أعاني دائمًا من الأنفلونزا. لذا اعتقدت أنها الأنفلونزا"، في اليوم التالي زارت عيادة حيث حصلت على بعض الحقن قبل أن تتقدم بطلب العلاج الطبي في المستشفى الحادي عشر في ووهان لأنها لا تزال تشعر بتعب شديد.





وبعد أن تم إعطاؤها حبوب وبعض الأدوية المرتبطة بالأنفلونزا لم تتحسن بل كانت تتسبب في خمول لذلك قامت بزيارة مستشفى ووهان يونيون - أحد أكبر المستشفيات في المدينة - ليتم فحصها في 16 ديسمبر.





وقال أحد الأطباء لـ "وي" إن مرضها لا يرحم وأن العديد من الأشخاص الآخرين من سوق هوانان للمأكولات البحرية زاروا المستشفى بأعراض مشابهة، ليتم عزل وي في الحجر الصحي في نهاية ديسمبر عندما ربط الأطباء بين الخلل الناشئ وسوق المأكولات البحرية ، حسبما أفاد منفذ البيع الصيني.





تعافت في يناير وقالت "اعتقد إن أصيبت بفيروس كورونا من مرحاض في السوق تشارك فيه مع بائعي اللحوم وآخرين"، وأكد بيان صادر عن لجنة الصحة لبلدية ووهان أن وي كان من بين أول 27 مريضا أثبتت إصابتهم بـ Covid-19 وواحدة من 24 حالة لها روابط مباشرة بالسوق.











