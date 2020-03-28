AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

هل احمرار العين علامة للإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري عيون يرد

السبت 28/مارس/2020 - 12:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
قال الدكتور محمد الشافعي، مدرس طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن أشهر أعراض فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم، التهاب ملتحمة العين التي يشتكي منها المريض في صورة حرقان واحمرار ودموع مستمرة بالعين كأعراض التهاب الملتحمة الفيروسي.

وأضاف الشافعي لـ"صدى البلد"، أن فيروس كورونا واحد فقط من العديد من الفيروسات التي يمكن أن تسبب التهاب الملتحمة، وليس كل عين حمراء أو وردية علامة على Covid-19، مشيرًا إلى أن نزلات البرد يمكن أن تسبب العين الوردية بالإضافة إلى وجود العديد من الأسباب الأخرى الحميدة للعين الوردية، مثل الحساسية الموسمية، التهاب الجفن، التهاب القزحية.

وتابع، ومع ذلك يجب الحذر إذا كان هناك علامات أخرى مع العين الوردية مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس، يجب على المريض التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى، مضيفًا " هذا هو الوقت المناسب للوعي: يجب الابتعاد عن الآخرين 6 أقدام، الاهتمام بالنظافة الشخصية الجيدة، غسل اليدين بالطريقة الصحيحة، في كل فرصة، عدم لمس وجهك، تقليل لبس العدسات اللاصقة.

وأشار إلى أن لمنظمات الصحية تنصح بشكل مستمر ودائم بضرورة عدم لمس الأنف والفم والأعين باعتبارها مدخل لانتقال الفيروس، لافتًا إلى أنه في ضوء ذلك نجد أن العدسات اللاصقة تدفع الأشخاص إلى لمس وجوههم أكثر من مرة أثناء لبس وخلع العدسات الأمر الذي قد يتسبب في انتشار أي فيروس، بما في ذلك فيروس كورونا.

وقال مدرس طب وجراحة العيون بطب كفر الشيخ، إن النظارات الطبية بوجه عام تعتبر حماية أكبر للعينين من التعرض لأي جزيئات موجودة بالهواء خاصة بفيروس كورونا، مثل الرذاذ  المتناثر من أنف وفم المصابين، مضيفًا "ويعد أطباء العيون هم أكثر الأطباء عرضة لانتقال المرض إليهم".

وتابع قائلًا"مما دفع العديد من المنظمات العالمية المهتمة بالعيون بتحذير أطباء العيون من مخالطه المرضى وتقليل أعداد المترددين للعيادات وإلغاء العمليات الاختيارية مع الإبقاء على عمليات الطوارئ كعمليات الانفصال الشبكي بالعين، كما حدث في مستشفى كفر الشيخ الجامعي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجميع الأعمار.. كل ما تود معرفته عن الليزك.. وأعراض وأنواع الزغللة.. وحقيقة أطعمة تقوية النظر

ما هي أفضل طريقة لوضع العدسات اللاصقة؟

احذري اللينسز.. مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة في العاصفة الترابية

نفس الأعراض ويختلفان في طرق الانتقال.. ما الفرق بين فيروس كورونا وإنفلونزا الطيور.. تعرف على طرق الوقاية من H5N1 وH7N9 وCOVID-19

ابعد عن ملتحمة العين.. فيروس كورونا يفترس منطقة الأغشية المخاطية.. فيديو

ما العلاقة بين فيروس كورونا والعين؟ استشاري عيون يرد

ترشيحاتنا

مثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ليدى جاجا فى عيد ميلادها

استشاري عيون يكشف: العدسات اللاصقة تصيبك بفيروس كورونا

تعرف على معني كلمة تويوتا toyota وماذا تعني أسماء موديلاتها

فيروس كورونا السبب..أطباء الأسنان: إغلاق كامل للعيادات الخاصة التزاما بقرار حظر التجول

المدخنون أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.. لهذا السبب

سيدة مسنة بأسيوط تروى تفاصيل تغلبها على فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار الغلق.. الشواطئ العامة بجنوب سيناء بدون رواد

مثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ليدى جاجا فى عيد ميلادها

الهدوء التام يخيم على شوارع القليوبية فى اليوم الثانى لقرار الغلق التام.. صور