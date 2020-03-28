هل احمرار العين علامة للإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري عيون يرد

قال الدكتور محمد الشافعي، مدرس طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن أشهر أعراض فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم، التهاب ملتحمة العين التي يشتكي منها المريض في صورة حرقان واحمرار ودموع مستمرة بالعين كأعراض التهاب الملتحمة الفيروسي.





وأضاف الشافعي لـ"صدى البلد"، أن فيروس كورونا واحد فقط من العديد من الفيروسات التي يمكن أن تسبب التهاب الملتحمة، وليس كل عين حمراء أو وردية علامة على Covid-19، مشيرًا إلى أن نزلات البرد يمكن أن تسبب العين الوردية بالإضافة إلى وجود العديد من الأسباب الأخرى الحميدة للعين الوردية، مثل الحساسية الموسمية، التهاب الجفن، التهاب القزحية.





وتابع، ومع ذلك يجب الحذر إذا كان هناك علامات أخرى مع العين الوردية مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس، يجب على المريض التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى، مضيفًا " هذا هو الوقت المناسب للوعي: يجب الابتعاد عن الآخرين 6 أقدام، الاهتمام بالنظافة الشخصية الجيدة، غسل اليدين بالطريقة الصحيحة، في كل فرصة، عدم لمس وجهك، تقليل لبس العدسات اللاصقة.



