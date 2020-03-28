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حوادث

ضبط 800 ألف عبوة كمامات ومستلزمات طبية داخل مخزن أدوية بالإسكندرية

السبت 28/مارس/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
داهم ضباط شرطة النموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مخزن أدوية غير مرخص بمنطقة الرمل، وضبطوا داخله 800 ألف من عبوة كمامات ومستلزمات طبية.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية بقيام (المدير المسئول عن مخزن أدوية "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية عبارة عن (قفازات طبية – مطهرات – سرنجات "حقن" – كمامات – أربطة) بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.. تم إستهداف المصنع المشار إليه وضبط 80 ألف عبوة مستلزمات الطبية "كمامات – مطهرات – قفازات – سرنجات – أجهزة محلول – كانيولا).

تم التحفظ على المستلزمات المضبوطة وإتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
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