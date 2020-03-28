كورونا لن يوقف الثقافة في مصر.. التنسيق الحضاري يتحدى الفيروس بمد فترة استلام تراثي 5

على الرغم من أن جائحة الكورونا حلت معها لعنات على جميع النشاطات التي توقفت في العديد من الدول للحد من انتشار الفيروس، ولم تكن الثقافة ببعيدة عن هذا المشهد، إلا أن مسابقة "تراثي ٥" للتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية التى يشرف على تنظيمها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة لم يتم إلغاؤها، وحرص الجهاز على مد فترة استلام الأعمال المشاركة بها.

وقرر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد أبو سعدة"، مد فترة استلام أعمال مسابقة "تراثي ٥" للتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية، إلى الساعة ١٢ ظهرا يوم الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٠، والتي كان من المقرر لها يوم ١ أبريل ٢٠٢٠ سابقا، بناءً على تعليمات مجلس الوزراء.

ويسري ذلك على كافة المشتركين في المسابقة بقسميها، وبالنسبة إلى أعمال التصوير الفوتوغرافي سيتم استلام الأعمال، كما هو موضح بالكراسة وحتى موعد الإغلاق الجديد، أما بالنسبة إلى أعمال الفن التشكيلي سيتم تسليمها في مقر الجهاز حتى الساعة ١٢ ظهرًا من يوم الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٠.

ومن المقرر الكشف عن موعد إعلان أسماء الفائزين وحفل توزيع الجوائز فى وقت لاحق.



