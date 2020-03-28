AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

كورونا لن يوقف الثقافة في مصر.. التنسيق الحضاري يتحدى الفيروس بمد فترة استلام تراثي 5

السبت 28/مارس/2020 - 01:02 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

على الرغم من أن جائحة الكورونا حلت معها لعنات على جميع النشاطات التي توقفت في العديد من الدول للحد من انتشار الفيروس، ولم تكن الثقافة ببعيدة عن هذا المشهد، إلا أن مسابقة "تراثي ٥" للتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية التى يشرف على تنظيمها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة لم يتم إلغاؤها، وحرص الجهاز على مد فترة استلام الأعمال المشاركة بها.

 

وقرر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد أبو سعدة"، مد فترة استلام أعمال مسابقة "تراثي ٥" للتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية، إلى الساعة ١٢ ظهرا يوم الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٠، والتي كان من المقرر لها يوم ١ أبريل ٢٠٢٠ سابقا، بناءً على تعليمات مجلس الوزراء.

 

ويسري ذلك على كافة المشتركين في المسابقة بقسميها، وبالنسبة إلى أعمال التصوير الفوتوغرافي سيتم استلام الأعمال، كما هو موضح بالكراسة وحتى موعد الإغلاق الجديد، أما بالنسبة إلى أعمال الفن التشكيلي سيتم تسليمها في مقر الجهاز حتى الساعة ١٢ ظهرًا من يوم الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٠.

 

ومن المقرر الكشف عن موعد إعلان أسماء الفائزين وحفل توزيع الجوائز فى وقت لاحق.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس خلال «الترم الثاني »

التنسيق الحضاري: مد فترة استلام الأعمال المشاركة في مسابقة تراثي 5 للفنون البصرية

فيروس كورونا يزيل الغبار عن وزارة الثقافة ويعيد الجمهور الغائب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كاكا يتحسر على وضع رونالدينيو المؤلم

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة ..فيديو

الصحة توضح:11 من وفيات فيروس كورونا توفوا في مستشفيات خاصة

جمال شعبان: التطعيم ضد الدرن قد يقي من الإصابة بفيروس كورونا

بكلمك مش بترد.. رضوى الشربينى تشعل السوشيال ميديا مع شقيقها..شاهد

بعد تهديدها بالانتحار.. منى فاروق توجه رسالة إلى جمهورها في فيديو جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. حملات تطهير وتعقيم مكثفة بالغربية

جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش

هل يلتصق فيروس كورونا بالملابس..اعرف الحقيقة