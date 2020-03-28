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برلمان

حساسين: التموين نجحت بامتياز فى مواجهة سلبيات فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 01:00 م
سلع
سلع
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فريدة محمد
أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى باداء وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية ونجاحها فى توفير كافة السلع الغذائية اضافة الى طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيها للكيلوجرام وكذلك المنظفات والمطهرات.

وقال " حساسين " فى بيان له اصدره اليوم ان وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت فى مواجهة جميع التداعيات السلبية التى تعرضت لها مصر بسبب فيروس كورونا فى اداء مهمتها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف خاصة فيما يتعلق بمواجهة فوضى الاسواق والاسعار ومواجهة جشع بعض التجار وتوفير السلع جميع السلع وباسعار مخفضة وفى متناول محدودى الدخل بمختلف المنافذ التموينية .

تجدر الاشارة الى ان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد كلف كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وكذلك مديريات التموين بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة  فى إطار الدور التي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق.

وشدد المصيلحى على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.

وأكد المصيلحى على انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجوال ، فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.

كما تجدر الاشارة الى ان وزارة التموين أكدت أهمية عدم الانسياق وراء اى اشاعات مغرضة، وأنه لا صحة بأن أسواق الجملة والخاصة بالخضر والفاكهة مغلقة، مع التأكيد على أن عملية امداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقًا للمعدلات الطبيعية.
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