72 ألف إصابة و5690 وفاة.. كورونا يتفشي فى إسبانيا

أعلنت الصحف الإسبانيا اليوم السبت أن عدد الوفياتت بفيرسو كورونا المستجد وصل إلى 5690 حالة وذلك بعد تسجيل 832 وفاة خلال 24 ساعة.





وقالت الصحة الإسبانية أن عدد المصابين وصل إلى 72 ألف حالة.





كشف أطباء صينيون، أن 14% من الحالات التي تم شفاؤها من فيروس كورونا "كوفيد 19" عاد إليهم الفيروس من جديد.





وكانت الصين قد حققت نسبة شفاء كبيرة من الفيروس وصلت إلى 90% من المصابين البالغ عددهم نحو 81 ألف شخص.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن التحاليل التي أجريت للمتعافين من الفيروس جاءت إيجابية لنحو 14% منهم، وهو ما يثير مخاوف بشأن إمكانية عودة الفيروس مرة أخرى ونقص هؤلاء المتعافين للمناعة.



