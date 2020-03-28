تحذيرات إيطالية من انهيار الاتحاد الأوروبي بسبب فيروس كورونا

حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي من ارتكاب أخطاء فادحة، في مكافحة فيروس كورونا، وإلا فإن التكتل الأوروبي بكامله "قد يفقد سبب وجوده".









وقال "كونتي"، إن "التقاعس سيترك لأبنائنا العبء الهائل لاقتصاد مدمر"، متسائلًا "هل نريد أن نكون على مستوى هذا التحدي؟ إذًا لنطلق خطة كبيرة، خطة أوروبية للتعافي وإعادة الاستثمار تدعم وتنعش الاقتصاد الأوروبي كله".









وأضاف في تصريحات لصحيفة "إل سول 24"، إنه أثناء اجتماع المجلس الأوروبي، يوم الخميس الماضي، حصل "أكثر من خلاف"، موضحا أنه حصلت مواجهة "شديدة وصريحة" مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "لأننا نعيش أزمة تسفر عن عدد كبير من الضحايا من مواطنينا وتسبب ركودا اقتصاديا شديدا".









وقال خلال الجلسة "أمثل بلدا يعاني كثيرا ولا يمكن أن أسمح لنفسي بالمماطلة".









وأضاف "في إيطاليا، وأيضا في دول أعضاء أخرى، نحن مرغمون على اتخاذ خيارات مأساوية.. ينبغي علينا تجنب أن نتخذ في أوروبا خيارات مأساوية .. إذا لم تثبت أوروبا أنها على مستوى هذا التحدي غير المسبوق، فإن التكتل الأوروبي بكامله قد يفقد بنظر مواطنينا، سبب وجوده"، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".





وروى "كونتي"، مزيدا من تفاصيل جلسة المجلس الأوروبي، قائلا": "أجبت زملائي الذين كانوا يفكرون بتطبيق طويل المدى للآلية الأوروبية للاستقرار، أنه لا حاجة لاستنفاد الإمكانيات، لأن ليس هذا ما نحتاجه الآن"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.









وتابع "كونتي"، "الآلية الأوروبية للاستقرار هي أداة أُنشئت لإنقاذ الدول الأعضاء التي تواجه توترات مالية مرتبطة بمواجهتها صدمات لها وقع غير متكافئ، لكن فيروس كورونا، على العكس، يتسبب بصدمة وطأتها متماثلة، سيتجلى تأثيرها في إغراق أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية في حالة كساد، بطريقة متزامنة وغير متوقعة على الإطلاق".









ويرى كونتي في ذلك "شيئا مختلفا تماما مقارنة بأزمة 2008"، مضيفا: "نجد أنفسنا أمام لحظة حرجة من التاريخ الأوروبي".



