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محافظات

لمواجهة كورونا..زراعة الوادي الجديد تتبنى مبادرة لتعقيم الأحياء السكنية

السبت 28/مارس/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تبني مبادرة مجتمعية، لتعقيم وتطهير جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية لمن يرغب والأحياء السكنية، بمحركات الرش الخاصة بالزراعة وبالتنسيق مع مديرية الأمن لبدء العمل في أوقات حظر التجوال والاستفادة من خلو الشوارع والغلق المحلات لتيسير أعمال الرش والتعقيم. 

وقال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه سيتم ادفع  بمحركات رش ومتخصصين في أعمال التطهير والرش الوقائي بجانب المساهمة بكميات من المواد المطهرة لضمان الوقاية من الفيروس وحماية صحة المواطنين.

ولفت الي أنه تم التنسيق ما بين الإدارات الزراعية بالمراكز والوحدات المحلية، وكذلك التنسيق مع الجمعيات والوحدات الزراعية بالقرى لضمان توفير محركات الرش الوقائي والمتخصصين. 

وكانت المحافظة بدأت في تنفيذ خطة الرش الوقائي والتطهير للمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية وكذلك القرى والشوارع الفرعية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) من خلال المتخصصين في أعمال الرش الوقائي بالتعاون ما بين الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية والقطاع الزراعي في الفترات التي تخلو بها الشوارع من المواطنين.

 وجرى توفير المعدات اللازمة للرش والتطهير والمحافظة وفرت المطهرة اللازمة، وجرى البدء في أعمال التطهير طبقًا للخطة التي وضعتها المحافظة.

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