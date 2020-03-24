تشققت جدرانها وتحولت مأوى للغربان.. من ينقذ قرية حسن فتحى بباريس من الإهمال؟

شيدت قرية حسن فتحي علي احدى الهضاب شمال مدينة باريس بالوادي الجديد، وتضم العديد من المباني والانشاءات التي شيدت بالطوب اللبن، وتعد من أهم المزارات البيئية السياحية واحدى القلاع المعمارية.



وتتضمن تلك المنشآت مدرسة للفنون التشكيلية، وسوقًا تجاريًا كبيرًأ، ومرسمًا للفن التشكيلي، وعددا من الكافيهات والمطاعم كل هذه المباني أصبحت مهجورة وفى طى النسيان بسبب تجاهل المسئولين لهذ الصرح المعماري.





ويقول الشيخ رجب ريحان، ومقيم بمدينة باريس، إن قرية حسن فتحي تعد مقصدًا سياحيًا عالميًا، حيث يقصدها الوفود السياحية من مختلف الجنسيات، ولكن القرية منذ أن تأسست وطالتها يد الاهمال، ولم يفكر أى مسئول بالمحافظة تسخير امكانياتها للاستفادة منها على الرغم مما أنفق عليها من مبالغ طائلة الا أنها مازالت مهجورة ومأوي للبوم والغربان.





وأضاف ريحان ، أن القرية اصبحت كالبيت المهجور، ومعظم جدرانها تشققت بفعل عوامل الرياح لتواجدها علي ربوة عالية ناهيك عن البوم والغربان التي تسكنها، والتي حولتها الي بيوت أشباح، واصبحت ملاذا آمنا للبلطجية ومدمني المخدرات، ومأوى لخفافيش الظلام.





واضاف المؤرخ محمود منصور : إن المهندس المعماري العالمي حسن فتحي كانت له رؤية مستقبلية واضحة من انشاء تلك القرية علي هذه الربوة العالية لم يدركها أي مسؤول من وزارتى الآثار والسياحة ممن زاروا هذه القرية.





وأوضح منصور، أن قرية حسن فتحي تعد واجهة حضارية لمركز باريس، إلا أنها تعد، أيضا، واصبحت عبئا علي أهالي القرية لكونها مأوى للبلطجية وقطاع الطرق, قائلا " نحن نخشي علي ابنائنا وبناتنا من المرور بجوارها" .





وطالب مواطنو باريس اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم باستغلال مدرسة الفنون التشكيلية المتواجدة بالقرية بدلا من سفر ابنائهم الطلاب لاكثر من 100 كيلو الي مركز الخارجة، مستنكرين صمت المسؤولين تجاه ما يحدث من انتهاك صارخ لهذا الصرح المعماري الفريد.





يذكر أن المهندس المعماري حسن فتحي ولد بالاسكندرية (1900 - 1989) ، وتخرج في المهندسخانة "كلية الهندسة حاليًا" بجامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة حاليًا"، اشتهر بطرازه المعماري الفريد الذي استمد مصادره من العمارة الريفية النوبية المبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعثماني، تعد قرية القرنة التي بناها –عام 1948- التى يقطنها 3200 أسرة جزءا من تاريخ البناء الشعبي الذي أسسه بما يعرف بعمارة الفقراء.

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