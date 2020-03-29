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المسلسل السعودى شباب البومب يثير الجدل .. روتانا تقرر حذف حلقاته بسبب بطله .. والجمهور يدشن هاشتاج لعودة عرضه

الأحد 29/مارس/2020 - 01:18 ص
المسلسل السعودى شباب
المسلسل السعودى شباب البومب
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أحمد إبراهيم
  • حذف حلقات من العمل تتسبب فى صدمة للجمهور 
  • هاشتاج يرفض منع عرض المسلسل 
  • اتجاه بطل المسلسل الى mbc 

أشعل المسلسل السعودى "شباب البومب" حالة من الجدل الواسع، وذلك بعد أن تم حذفه من قناة روتانا على الرغم من تحقيقه نجاحا كبيرا بعد عرضه على يوتيوب. 

وبدات أزمة مسلسل "شباب البومب" بعد أن فاجأت قناة "روتانا خليجية" الجمهور السعودى بحذف حلقات العمل من على موقع الفيديو الشهير يوتيوب وأرجعوا السبب الى هذا القرار بعد مغادرة نجم المسلسل فيصل العيسى لقناة mbc منذ أيام.

وهو الأمر الذى اعتبرته روتانا خليجية نوعا من الغدر مما دفعها إلى قرار حذف حلقات المسلسل من اليوتيوب وخاصة بعد أن نما إلى علمهم بأن فيصل العيسى اتفق ايضا على مجموعة من الأعمال والبرامج لتقديمها فى القناة الجديدة ومنها بدء تصويره فى مسلسل "مامجى" فى جورجيا. 

وتسبب قرار حذف حلقات المسلسل من اليوتيوب بمثابة صدمة للجمهور السعودى الذى أعرب عن أسفه وحزنه الشديد من هذا القرار غير المنصف لهم وأبدوا انزعاجهم مما حدث لحرصهم على متابعة العمل الفني، وقالت إحدى المغردات :"حلقات شباب البومب حذفت أشعر بالصدمة"، فيما تساءل آخرون عن السبب وراء ذلك، ودشنوا هاشتاج "حذف_شباب_البومب".

يذكر أن فيصل العيسى أمضى 8 مواسم رمضانية عبر شاشة روتانا، وبعد النجاح الذي حصده من قبل فئة الأطفال تحديدًا ومتابعة مسلسله على مدار العام، رأت mbc التعاقد معه كموسم أول تجريبي ومن ثم قد يتم تمديد العقد لسنوات.

و“شباب البومب“ هو مسلسل تلفزيوني كوميدي عرضه التلفزيون السعودي، وهو من تأليف عبد العزيز الفريحي، وإخراج ماجد الربيعان، واستمر المسلسل لـ7 مواسم حتى الآن تعرض بشكل سنوي خلال شهر رمضان.

والمسلسل يناقش عديد من قضايا الشباب الاجتماعية لأن اسم العمل شباب البومب، فان التركيز الاكبر على قضايا الشباب وكانت أكثر الحلقات مشاهدة هى ما تخص الرياضة وكان الهدف المخطط له من فريق العمل الحفاظ على الجمهور السابق وجذب جمهور جديد وهذا ما تم تحقيقيه بالفعل من خلال الجزء الثامن من المسلسل. 
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