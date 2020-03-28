ملك الأردن يفاجئ عروسين في الحجر الصحي.. فيديو

فاجأ ملك الأردن عبد الله الثاني عروسين في الحجر الصحي بأحد الفنادق، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا.





وبحسب وسائل إعلام أردنية، قدم الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وولي العهد الامير الحسين بن عبدالله، هدية لعريس وعروس بالحجر الصحي في أحد فنادق البحر الميت.





وكان موعد حفل زفاف العروسين يصادف يوم الجمعة، الا أن مراسم الزفاف لم تقم بسبب الظروف التي تمر بها المملكة وإجراءات مواجهة كورونا.





وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 600 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة إلى 28 ألف حالة وفاة.



