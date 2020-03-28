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أخبار العالم

16 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1704 إصابات خلال 24 ساعة فى تركيا

السبت 28/مارس/2020 - 07:05 م
تركيا تسجل 16 وفاة
تركيا تسجل 16 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا 

وبذلك يرتفع إجمالي وفيات كورونا في تركيا إلى 108 حالات وفاة.

وسجلت  تركيا 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في تركيا إلى 7402 حالة.

فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 600 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة إلى 28 ألف حالة وفاة.
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