16 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1704 إصابات خلال 24 ساعة فى تركيا

أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا





وبذلك يرتفع إجمالي وفيات كورونا في تركيا إلى 108 حالات وفاة.





وسجلت تركيا 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.





وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في تركيا إلى 7402 حالة.





فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.



