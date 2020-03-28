يجب رفع رواتبهم .. أحمد موسى متعجبا: 19 جنيها فقط بدل عدوى للأطباء .. شاهد

أعلن الإعلامي أحمد موسى أن رواتب طاقم الأطباء والتمريض متدنية للغاية رغم أنهم يواجهون شبح الموت كل دقيقة بسبب علاجهم مصابي فيروس كورونا.





وقال أحمد موسى خلال برنامجه على مسئوليتي الذي يذاع على قناة "صدى البلد" ، إنه لا يليق أن يكون بدل عدوى الأطباء 19 جنيها وأن وراتبهم متدنية ويجب رفعها.





وأضاف أن أن الأطباء والتمريض مقاتلين ويعرضون حياتهم للموت ، ويجب أن نقف لهم انتباها ودعمهم ماديا.





وطالب أحمد موسى أيضا بغلق مكاتب تشغيل الأتوبيسات لنقل الرحلات السياحية لمنع تفشي كورونا. وأعرب عن غضبه من تراخي المواطنين مع فيروس كورونا وأنهم يتنزهون على شواطئ مصر وكأنها "فسحة"، متجاهلين كارثة أزمة كورونا.





وأضاف أحمد موسى أن مصر والعالم يخوضون حرب حاليا ، فيجب وقف الزحام والتجمعات نهائيا حفاظا على حياة كل المصريين ولوقف انتشار الفيروس .