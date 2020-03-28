المهم سلامة المواطنين.. وزير النقل: 6 ملايين جنيه خسائر أمس بـ المترو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك 3 ملايين مواطن يتنقلون يوميًا بمترو الأنفاق وفي أول يوم لتطبيق قرار حظر التجوال خرج جميع العاملين من أعمالهم مع الساعة الخامسة ويفترض أنهم يخرجوا مع الساعة الثالثة، وحدث تكدس بمترو الأنفاق؛ لكونه وسيلة نظيفة ورخيصة وحضارية، وتم التنسيق لاستمرار المترو حتى السابعة مساء مع زيادة عدد القطارات وخاصة بالخط الأول الذي تم دفع 5 قطارات اضافية بها حيث يوجد به أكبر عدد من المواطنين، مع تقليل مدة التقاطر لدقيقتين بدلًا من 5.





وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن دخل المترو 6-7 ملايين جنيه يوميًا، وهي تكاد تصل لتكلفة تشغيل المترو فقط، بينما إيرادات المترو بالأمس بلغت نصف مليون جنيه، ولكن هناك توجها بأن أمن وأمان المواطنين أولوية قبل التكلفة وخاصة وقت الأزمات.





وتابع، إن تطوير السكة الحديد به نظام الحجز بالهاتف من خلال الموقع الإلكتروني والحجز يتم قبل 15 يوما من السفر، ونظرًا لحجر مواطنين للسفر من وإلى أسوان قبل صدور قرار حجر التجوال ونظرًا لالتزامنا تجاه المواطنين تركناهم يستقلون القطار في موعده، مشيرًا إلى أن هناك قطارا كان قادما من أسوان وموعد وصوله الحادية عشرة مساءً ووجد في انتظاره اتوبيسات مكيفة لنقل المواطنين من محطة مصر لمنازلهم، معقبًا: "مكنوش مصدقين نفسهم".