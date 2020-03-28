أحمد موسى: إجراءات الداخلية لتنفيذ حظر التجول على أعلى مستوى.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كاميرات برنامج " على مسئوليتي" منتشرة في أنحاء الجمهورية لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجوال من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.





وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن إجراءات الداخلية لتنفيذ حظر التجول على أعلى مستوى ، مضيفا:" كل التحية للضباط الداخلية في كل مكان".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الدولة المصرية تواجه حربا ضد فيروس كورونا مثل العالم كله".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".



