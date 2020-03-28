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توك شو

أحمد موسى: إجراءات الداخلية لتنفيذ حظر التجول على أعلى مستوى.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 07:51 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كاميرات برنامج " على مسئوليتي" منتشرة في أنحاء الجمهورية لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجوال من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  إجراءات الداخلية لتنفيذ حظر التجول على أعلى مستوى ، مضيفا:"  كل التحية للضباط الداخلية في كل مكان".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الدولة  المصرية تواجه حربا ضد فيروس كورونا  مثل العالم كله".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  اتوجه بالتحية الى جيش مصر الأبيض  المواجه فيروس كورونا والأطباء يعرضون حياتهم يوميا للموت يوميا  وهم خط المواجهة الاول".
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