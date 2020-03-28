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عبقرية تظهر وقت الشدائد.. أحمد موسى يعلق على اختراع مصري لأجهزة تنفس لمريضين معًا

السبت 28/مارس/2020 - 08:34 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  وقت الازمات تخرج الافكار المبدعة بين ابناء الشعب المصري لتوفير أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   طبيب وفني مصري  فكروا في طريقة  في خدمة جهاز التنفس الصناعي لأكثر من مريض واحد وذلك من أجل مواجهة   فيروس كورونا".

وتابع :"  قاما بإجراء تعديل على جهاز التنفس  الصناعي لخدمة مريضين  بدلا من مريض واحد".

وقال:"  استطاع طبيب مصري وفني مصري في تنفيذ اختراع غير متواجد في العالم، و شوفتوا المصريين وقت الأزمات بيعملوا ايه". 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".

وأضاف:"  اتوجه بالتحية الى جيش مصر الأبيض  المواجه فيروس كورونا فالأطباء يعرضون حياتهم يوميا للموت يوميا  وهم خط المواجهة الاول".
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