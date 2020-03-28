عبقرية تظهر وقت الشدائد.. أحمد موسى يعلق على اختراع مصري لأجهزة تنفس لمريضين معًا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وقت الازمات تخرج الافكار المبدعة بين ابناء الشعب المصري لتوفير أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طبيب وفني مصري فكروا في طريقة في خدمة جهاز التنفس الصناعي لأكثر من مريض واحد وذلك من أجل مواجهة فيروس كورونا".
وتابع :" قاما بإجراء تعديل على جهاز التنفس الصناعي لخدمة مريضين بدلا من مريض واحد".
وقال:" استطاع طبيب مصري وفني مصري في تنفيذ اختراع غير متواجد في العالم، و شوفتوا المصريين وقت الأزمات بيعملوا ايه".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".
وأضاف:" اتوجه بالتحية الى جيش مصر الأبيض المواجه فيروس كورونا فالأطباء يعرضون حياتهم يوميا للموت يوميا وهم خط المواجهة الاول".