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مرأة

زي الأميرات.. داليا البحيري تخطف الأنظار بـ"تاج" من أحدث جلسة تصوير

السبت 28/مارس/2020 - 08:39 م
داليا البحيري
داليا البحيري
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة داليا البحيري، جمهورها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت داليا البحيري، بملابس باللون الأبيض، لتبدو بها بشكل جمالي مميز يخطف الانظار، مما جعل المتابعين لها يعلقون بكلمات رقيقة، وجاء أبرزها "الأميرة داليا البحيري".

وأما من الناحية الجمالية فاعتمدت داليا البحيري على وضع اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز الملامح، وكانت من لمسات أية سليمان خبيرة التجميل.

وخطفت الأنظار بترك شعرها البني مسندلا بطريقة انسيابية، مع وضع تاج ذهبي أعلى رأسها، مما أعطاها مظهرا جماليا كالأميرات.

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