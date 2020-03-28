زي الأميرات.. داليا البحيري تخطف الأنظار بـ"تاج" من أحدث جلسة تصوير

صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير . شاركت الفنانة داليا البحيري ، جمهورها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"،





وتألقت داليا البحيري ، بملابس باللون الأبيض، لتبدو بها بشكل جمالي مميز يخطف الانظار، مما جعل المتابعين لها يعلقون بكلمات رقيقة، وجاء أبرزها "الأميرة داليا البحيري".





وأما من الناحية الجمالية فاعتمدت داليا البحيري على وضع اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز الملامح، وكانت من لمسات أية سليمان خبيرة التجميل.





وخطفت الأنظار بترك شعرها البني مسندلا بطريقة انسيابية، مع وضع تاج ذهبي أعلى رأسها، مما أعطاها مظهرا جماليا كالأميرات.



