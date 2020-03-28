لم يدخلهما كورونا.. محافظتان مصريتان خاليتان من الفيروس.. لماذا؟

انتشر فيروس كورونا في معظم أنحاء العالم وخلف الآلاف من القتلى والمصابين، لكن تعد مصر من أقل الدول انتشارا للفيروس وتعمل الحكومة بشكل مكثف على محاصرة الفيروس واتباع الإجراءات الوقائية المكثفة علاوة على عدة قرارات للحفاظ على حياة المواطنين منها حظر التجوال وتعليق الدراسة وغلق المحلات.





وعلى الرغم من تسجيل إصابات قليلة في محافظات مصر مقارنة بدول العالم إلا أن الفيروس لم يستطع مهاجمة محافظتين مصريتين.





الشرقية إحدى المحافظتين اللتين لم يدخلهما الفيروس ، فخلال الأيام القليلة الماضية شهدت التزاما تاما من جانب الأجهزة التنفيذية ومسئولي مديرية الصحة بالمحافظة بتعليمات وزارة الصحة والسكان، واستمرار حملات التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الحيوية والخدمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ويعتبر التعداد السكاني في الشرقية مرتفعا، إلا أنه وإلى الآن لم يتم رصد أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد ، ويرجع الأمر حسب ما أكده الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إلى الالتزام بالتعليمات سواء من جانب المواطنين أو من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية الجيدة في عمليات التطهير والتعقيم.





وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم رفع حالة الطوارئ والاستعدادات بالمحافظة بكامل طاقاتها وإمكانياتها وأجهزتها الطبية وأطقم الأطباء والتمريض لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، والتعامل السريع والفورى مع أى حالات اشتباه للإصابة بالفيروس.





وقال الدكتور هشام مسعود إنه يوجد بالمحافظة ٧٨ مستشفى (عام/ خاص) بإجمالى ٤٨٢٢ سريرا، بالإضافة إلى ٦٣٢ سريرا بالعناية المركزة، فتوجد ٢٩ مستشفى عاما تحتوى على عدد من الأسرّة يقدر بـ ٢٥٠٠ أسرّة، بالإضافة إلى ٣٠٢ سرير بالعناية المركزة، كما أنه يوجد ٤٩ مستشفى خاصا تحتوى على عدد من الأسرّة يقدر بـ٢٣٢٢ سريرا، بالإضافة إلى ٣٣٠ سريرا بالعناية المركزة، بالإضافة إلى أنه توجد ١٥٧ سيارة إسعاف بنطاق المحافظة.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم عقد اجتماع موسع مع الفرق الإشرافية بصحة الشرقية لوضع سيناريوهات للتعامل مع أي مستجدات، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ونائب مدير عام الطب العلاجي، ومديري إدارات المعامل، ومكافحة الأمراض المعدية، والترصد، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومدير مستشفى حميات الزقازيق، ونائب مدير مستشفى الصدر واستشاري الأمراض الصدرية، ونائب مدير مستشفى القنايات واستشاري الأمراض الباطنية.





وأكد أن ذلك يأتي في إطار خطة مديرية الشئون الصحية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تناول الاجتماع مناقشة بعض الخطط والسيناريوهات المختلفة في التعامل مع الموقف، والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي سيتم اتباعها، مع كيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس في مختلف المواقف، ووفقًا لتعريف الحالة، والإجراءات الوقائية في التعامل مع المخالطين للحالات المؤكدة "لا قدر الله".





فيما أكد محافظ الشرقية أن جميع مراكز ومدن المحافظة تشهد حملات تطهير وتعقيم بمختلف القرى والمراكز والمنشآت الخدمية والحكومية لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى الالتزام التام من جانب جميع المواطنين بقرارات حظر التجوال وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزارء لتقليل التجمعات والتكدسات.





وقال إن فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، قامت بتطهير جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، بمختلف أنواعها من المستشفيات، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، وأيضًا محطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، والمنشآت الحكومية، والبنوك، وماكينات الصرافة، والشوارع الرئيسية، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وأماكن التجمعات، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.





كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية كل فى نطاقه بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية، وفض السويقات العشوائية لمنع التجمعات، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن تكثف الحملات المكبرة بالمدن والمراكز، لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية وفض السويقات العشوائية وإخلائها من البائعين والمواطنين، لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه تتم توعية التجار بخطورة الفيروس وضرورة التكاتف والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمواجهته والحد من انتشاره.





وأشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية ٢٩٦ سوقا عشوائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن هناك ١٤ سوقا عمومية (أملاك دولة) موزعة كالآتى:- ٢ سوق بالزقازيق- ٢ سوق بمنيا القمح - ٢ سوق بالإبراهيمية - ١ سوق بديرب نجم - ١ سوق بالقرين - ١ سوق بالحسينية- ١ سوق بكفر صقر - ١ سوق بفاقوس - ٢ سوق بأبو حماد - ١ سوق ببلبيس"، بالإضافة إلى ٧ أسواق عمومية (ملكية خاصة) موزعة كالتالى: ٢ سوق بمركز أولاد صقر - ١ سوق بأبو حماد - ٢ سوق بأبو كبير- ٢ سوق كفر صقر.





وأضاف أن هناك ١٤ سوقا مخصصا لبيع وشراء المواشى، منها ١٠ أسواق أملاك دولة، و٤ أسواق (ملكية خاصة).





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات (الصحة - الزراعة - الطب البيطرى) ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة البيئة بالديوان العام، بتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالأسواق والسويقات العشوائية، وذلك بالمواد المطهرة بالنسب التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية حفاظا على البيئة وصحة المواطنين من انتشار الفيروسات.





وناشد المحافظ المواطنين التوجه إلى الأسواق الحضارية التى وفرتها المحافظة للتجار لتكون بديلا للأسواق العشوائية لشراء احتياجاتهم من الخضار والفاكهة وفقا للتوقيتات الزمنية المسموح بها لممارسة الأنشطة التجارية تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، ومن ثم الحفاظ على سلامة وحياة المواطنين.



