سيدفن بجدة وعزلوا زوجته.. كواليس آخر أيام الطبيب المصري المتوفى بـ كورونا فى السعودية

علمنا انه صاب بالتهاب رئوي منذ أسبوع وبالفعل توجه الي احد المستشفيات الخاصة بمدينة جدة وتم تقديم الرعاية الصحية له وتم سحب عدة عينات منه أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم عزله باحد المستشفيات ووضعه على جهزة التنفس الي ان علمنا بخبر وفاته اليوم.





بهذه الكلمات بدا المهندس صبري نجم عم الطبيب المتوفي فى السعودية بكورونا محمد أحمد محمد إبراهيم 29 سنة طبيب بيطري حديثه لموقع صدي البلد مؤكدا ان ابن شقيقه متزوج حديثا ورزقه الله بمولودة جميلة اسمها مريم تبلغ من العمر 6 أشهر ولكن القدر لم يمهلها حتى تشبع من حنان والدها الذي وافته المنية نتيجة أصابته بفيروس كورونا المستجد بالمملكة السعودية.





وأضاف "نجم" ان زوجة الطبيب تعمل طبيبة أسنان ومتواجدة الآن ايضا بإحدي غرف العزل نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا هي الأخرى وجثمان الطبيب سوف يتم دفنه غدا بالمملكة العربية السعودية.





واستكمل "نجم" حديثة لموقع صدي البلد مؤكدا ان القنصل المصري بالسعودية تواصل مع والد الطبيب وابلغه خالص التعازي بالإضافة الي نائب وزيرة الهجرة وتقديم النقابة العامة للأطباء البيطريين بخالص العزاء لوفاة نجلنا.





وأشار الي أن شقيق الطبيب المتوفى يعمل طبيبا بيطريا ايضا ولكن بمدينة الرياض ونظرا لفرض حجر صحي والتشديدات بالمملكة لم يستطع الوصول الي جدة ولكنه يحاول الوصول لحضور مراسم دفن شقيقه بجدة.

واختتم المهندس "صبري نجم" حديثه مؤكدا انه تم اداء صلاة الغائب علي الطبيب المتوفي والاقتصار علي قراءة الفاتحة التزاما بقرارات الدولة المصرية للحد من التجمعات بالأضافة الي الحالة الصحية لوالد ووالدة الطبيب المتوفي.

ونعى الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، الدكتور محمد نجم، دفعة 2012 كلية الطب البيطري، جامعة الزقازيق، والذي وافته المنية بالمملكة العربية السعودية، إثر إصابته بـفيروس كورونا.

وتقدم النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة بخالص التعازي لجموع الأطباء البيطريين في وفاة المغفور رحم الله الفقيد رحمة واسعة و رزقه الفردوس الأعلى مع الصديقين و الشهداء و حسن أولئك رفيقا. وأوضح البيان أنه تم الإعلان عن إصابة الطبيب بفيروس كورونا المستجد، يوم الخميس الماضى، وإدخاله للعناية المركزة، وفوجئ صباح اليوم السبت، بإعلان وفاته، مشيرا إلى أنه أول طبيب بيطرى يتوفى نتيجة للإصابة بالفيروس