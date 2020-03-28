AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سيدفن بجدة وعزلوا زوجته.. كواليس آخر أيام الطبيب المصري المتوفى بـ كورونا فى السعودية

السبت 28/مارس/2020 - 09:23 م
الطبيب المصري المتوفي
الطبيب المصري المتوفي في السعودية
Advertisements
محمد الطحاوي

علمنا انه صاب بالتهاب رئوي منذ أسبوع وبالفعل توجه الي احد المستشفيات الخاصة بمدينة جدة وتم تقديم الرعاية الصحية له وتم سحب عدة عينات منه أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم عزله باحد المستشفيات ووضعه على جهزة التنفس الي ان علمنا بخبر وفاته اليوم.


بهذه الكلمات بدا المهندس صبري نجم عم الطبيب المتوفي فى السعودية بكورونا محمد أحمد محمد إبراهيم 29 سنة طبيب بيطري حديثه لموقع صدي البلد مؤكدا ان ابن شقيقه متزوج حديثا ورزقه الله بمولودة جميلة اسمها مريم تبلغ من العمر 6 أشهر ولكن القدر لم يمهلها حتى تشبع من حنان والدها الذي وافته المنية نتيجة أصابته بفيروس كورونا المستجد بالمملكة السعودية.


وأضاف "نجم" ان زوجة الطبيب تعمل طبيبة أسنان ومتواجدة الآن ايضا بإحدي غرف العزل نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا هي الأخرى وجثمان الطبيب سوف يتم دفنه غدا بالمملكة العربية السعودية.


واستكمل "نجم" حديثة لموقع صدي البلد مؤكدا ان القنصل المصري بالسعودية تواصل مع والد الطبيب وابلغه خالص التعازي بالإضافة الي نائب وزيرة الهجرة وتقديم النقابة العامة للأطباء البيطريين بخالص العزاء لوفاة نجلنا.


وأشار الي أن شقيق الطبيب المتوفى يعمل طبيبا بيطريا ايضا ولكن بمدينة الرياض ونظرا لفرض حجر صحي والتشديدات بالمملكة لم يستطع الوصول الي جدة ولكنه يحاول الوصول لحضور مراسم دفن شقيقه بجدة.

 

واختتم المهندس "صبري نجم" حديثه مؤكدا انه تم اداء صلاة الغائب علي الطبيب المتوفي والاقتصار علي قراءة الفاتحة التزاما بقرارات الدولة المصرية للحد من التجمعات بالأضافة الي الحالة الصحية لوالد ووالدة الطبيب المتوفي.

 

ونعى الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، الدكتور محمد نجم، دفعة 2012 كلية الطب البيطري، جامعة الزقازيق، والذي وافته المنية بالمملكة العربية السعودية، إثر إصابته بـفيروس كورونا.

 

وتقدم النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة بخالص التعازي لجموع الأطباء البيطريين في وفاة المغفور رحم الله الفقيد رحمة واسعة و رزقه الفردوس الأعلى مع الصديقين و الشهداء و حسن أولئك رفيقا. وأوضح البيان أنه تم الإعلان عن إصابة الطبيب بفيروس كورونا المستجد، يوم الخميس الماضى، وإدخاله للعناية المركزة، وفوجئ صباح اليوم السبت، بإعلان وفاته، مشيرا إلى أنه أول طبيب بيطرى يتوفى نتيجة للإصابة بالفيروس 

سيدفن بجدة وعزلوا زوجته.. كواليس آخر أيام الطبيب المصري المتوفى بـ كورونا فى السعودية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة ثالث طبيب بمستشفى "ووهان" الصينية بسبب فيروس "كورونا"

طبيب البيت الأبيض: ترامب التقى شخصين أصيبا بفيروس كورونا

حذر زملاءه ومات به.. الصين تعتذر لـ أسرة الطبيب مكتشف فيروس كورونا

قلبي موجوع عليهم.. راندا البحيري تنعى شهداء القوات المسلحة بسبب كورونا

112 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية اليوم

أول طبيب بيطري مصري يتوفي بفيروس كورونا في السعودية.. صور

ترشيحاتنا

شاهد كيف طمأن مستشار الرئيس للصحة المصريين بشأن كورونا؟.. فيديو

محمد صلاح أبرز المتضررين من كورونا .. تعرف على السبب

عبقرية تظهر وقت الشدائد.. أحمد موسى يعلق على اختراع مصري لأجهزة تنفس لمريضين معًا

يقوى المناعة ويقتل الفيروسات .. طعام مهمل به فوائد خارقة

انقلاب لاعبي برشلونة على رئيس النادي بسبب ريال مدريد.. تفاصيل

اخبار الفن .. تبول إعلامية شهيرة على نفسها .. القتل العمد ينتظر زوج نانسى عجرم .. جورج سيدهم مطلوب بعد خيانة شقيقه له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتطلبي أون لاين .. نصائح عند الاستلام للوقاية من فيروس كورونا

زي الأميرات.. داليا البحيري تخطف الأنظار بـ"تاج" من أحدث جلسة تصوير

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل