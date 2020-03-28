تاج الدين: قمة انتشار فيروس كورونا خلال الـ 10 أيام المقبلة..فيديو





وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد" ، أن قمة انتشار الفيروس وفقا للإحصائيات وتجارب الدول في العالم ، تكون في الـ 10 أيام المقبلة.





وأضاف أن ما يشهده العالم حربا فيروسية شرسة ، ويمكن وقف والحد من انتشار الفيروس من خلال وقف الاختلاط والتجمعات. وأشار عوض تاج الدين إلى أن دور الإعلام مهم جدا لتوعية المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف أن الأماكن المفتوحة لا تمنع انتشار الفيروس ، وأن الاستهانة بالفيروس يؤدي إلى انتشاره وهو ما حدث في العديد من الدول.





وقال إن الحكومة اتخذت إجراءات وقائية و احترازية مبكرة ، ولم تستهين منذ البداية وهذا ساعد في عدم انتشار الفيروس. وأضاف أن معدل ارتفاع شفاء المصابين نتيجة وجود شباب في مصر أكثر من كبار السن .





وأضاف أن من 80 % إلى 85 % من حالات الإصابة تشفى تماما من خلال عزل نفسه وعدم الاحتكاك بأي شخص أو أفراد أسرته من خلال الأدوية العادية ، مشيرا إلى أن الـ 15 % الباقية هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ويجب الحفاظ عليهم وعدم الاختلاط بهم نهائيا.





أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية أن الـ 10 أيام المقبلة في منتهى الأهمية ويجب اتباع التعليمات الصادرة من الحكومة بشأن فيروس كورونا ومنع التجمعات حتى تمر هذه الأيام بسلام.