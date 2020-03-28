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تعليم

1 في 2 .. أستاذ صحة عامة يقترح حلا سحريا لتقليل عدد الوفيات بكورونا.. تفاصيل

السبت 28/مارس/2020 - 08:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
اقترح الدكتور هشام مهابة  أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة عينن شمس واستاذ الصحة العامة استغلال الفنادق السياحية التي نسبة إشغالها الآن أقل من 5% لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لانهم العدد الأكبر المهدد من خطر فيروس كورونا لتعرضهم بفيروس كورونا ووضعهم تحت رعاية طبية مناسبة خلال هذا الشهر بحيث ان يكون سعر الفنادق اقل من المعتاد قائلا"يوجد فنادق الان اليوم لا يتخطى 100 جنيه " 

وأضاف مهابة خلال تصريحاته ل صدي البلد أن عزل الفئات المعرضة للإصابة بالعدوى في أماكن آمنة من العدوى حل مطلوب على أن يستخدم المترددون عليهم الكمامات وأدوات مكافحة العدوى والمطهرات لحمايتهم من نقل عدوى إليهم.

واكد انه اذا تم ذلك باستخدام الفنادق الخاوية علي عروشها الآن بأسعار مناسبة لكبار السن والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكر وغيرها لامتلأت الفنادق بهم وسعد هؤلاء بالخدمات السياحية وانتعشت السياحة الداخلية وقلت الوفيات وقل عدد المترددين على المستشفيات وقلت الحاجة إلي الرعاية المركزة وساهم ذلك في منع الإصابة للأطباء والفريق الصحي وساهم في منع انتشار كورونا .
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